Aggressione a Casa Vasari Ademollo | Fatto grave | servono le prenotazioni

Durante l’ingresso gratuito a Casa Vasari, si è verificata un’aggressione a una guardia giurata, che è stata offesa e minacciata da un visitatore infastidito dal rispetto dell’orario di chiusura. Ademollo ha sottolineato la gravità dell’evento, evidenziando la necessità di introdurre prenotazioni per prevenire simili incidenti.

Domenica, durante la giornata di ingresso gratuito a Casa Vasari, una guardia giurata donna è stata aggredita, offesa e minacciata da un visitatore che non voleva rispettare l’orario di chiusura del museo. L’episodio, avvenuto in un contesto di straordinario afflusso di pubblico, ha generato tensioni tra i visitatori in fila e il personale addetto al controllo accessi. La Fondazione Arezzo Intour interviene per chiarire quanto accaduto e spiegare le misure adottate per gestire l’elevata affluenza. Direttore Rodolfo Ademollo, cosa è successo ieri a Casa Vasari? "La guardia giurata è stata minacciata da un visitatore che non rispettava l’orario di chiusura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggressione a Casa Vasari. Ademollo: "Fatto grave: servono le prenotazioni"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gravissima aggressione nella notte in via Mazara, a Marsala. Un uomo è stato colpito al volto con una bottiglia rotta mentre rientrava a casa. L’episodio, del tutto gratuito e immotivato, riaccende il tema della sicurezza in città e della necessità di maggiori con - facebook.com Vai su Facebook

Aggressione a Casa Vasari. Ademollo: "Fatto grave: servono le prenotazioni" - Il direttore della Fondazione Intour: "Solidarietà alla nostra dipendente e alla guardia. Secondo msn.com