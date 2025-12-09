Aggredita da tre uomini e violentata alla fermata Jonio della metropolitana di Roma
Un altro caso di violenza sessuale di gruppo a Roma. Una studentessa di 23 anni ha denunciato di essere stata abusata vicino alla fermata Jonio della metropolitana, sabato notte. L’allarme è scattato solo alcune ore dopo, quando la giovane è andata ospedale raccontando di essere stata afferrata da due uomini e poi aggredita sessualmente da un terzo. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Roma, che stanno passando al vaglio le telecamere della zona e raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità. È invece di qualche settimana fa l’episodio avvenuto al parco di Tor Tre Teste. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
