Aggredita da tre uomini e violentata alla fermata Jonio della metropolitana di Roma

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro caso di violenza sessuale di gruppo a Roma. Una studentessa di 23 anni ha denunciato di essere stata abusata vicino alla fermata Jonio della metropolitana, sabato notte. L’allarme è scattato solo alcune ore dopo, quando la giovane è andata ospedale raccontando di essere stata afferrata da due uomini e poi aggredita sessualmente da un terzo. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Roma, che stanno passando al vaglio le telecamere della zona e raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità. È invece di qualche settimana fa l’episodio avvenuto al parco di Tor Tre Teste. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

aggredita da tre uomini e violentata alla fermata jonio della metropolitana di roma

© Ilfattoquotidiano.it - “Aggredita da tre uomini e violentata alla fermata Jonio della metropolitana di Roma”

Coppia gay aggredita a Roma: “Stavamo ballando e ci siamo dati un bacio: due uomini ci hanno preso a pugni”

Firenze, turista aggredita in centro: fermati due uomini, la donna è ricoverata a Careggi

aggredita tre uomini violentataRoma, stuprata a 23 anni da tre uomini stranieri all'uscita della metro B a Jonio: la denuncia della vittima. Ora è caccia ai violentatori - Violentata all’uscita della metro mentre tornava a casa da tre uomini di nazionalità gambiana. Lo riporta msn.com