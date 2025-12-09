Agenzia Dire nuovo sciopero dei giornalisti | Stipendi a rate da luglio Solidarietà dall’Fnsi

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fatica a rientrare alla normalità la situazione d’incertezza in cui vivono ormai da anni i giornalisti dell’agenzia Dire. Il comitato ha indetto – su mandato dell’assemblea – un nuovo pacchetto di 5 giorni di sciopero e ha proclamato l’astensione dal lavoro per martedì 9 dicembre. La protesta, non la prima di questo autunno, è scattata perché i lavoratori dell’agenzia ricevono da mesi lo stipendio a tranche, percependo solo un terzo della retribuzione ogni mese. L’azienda proprietaria dell’agenzia, ricorda il cdr in una nota, sta attraversando “un periodo di grossa difficoltà economica, dovuta anche alla mala gestione della proprietà precedente” ma è un costo che “non può essere scaricato sulle lavoratrici e i lavoratori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

agenzia dire nuovo sciopero dei giornalisti stipendi a rate da luglio solidariet224 dall8217fnsi

© Ilfattoquotidiano.it - Agenzia Dire, nuovo sciopero dei giornalisti: “Stipendi a rate da luglio”. Solidarietà dall’Fnsi

I giornalisti dell’agenzia Dire proclamano lo sciopero: “Stipendi dilazionati e nessuna certezza sui versamenti”

Agenzia Dire, giornalisti in sciopero: “Stipendi a singhiozzo e spalmati, ora basta”

agenzia dire nuovo scioperoAgenzia Dire, nuovo sciopero dei giornalisti: “Stipendi a rate da luglio”. Solidarietà dall’Fnsi - I giornalisti dell'agenzia Dire protestano contro il pagamento parziale degli stipendi. Scrive ilfattoquotidiano.it