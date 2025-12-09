Agenas Policlinico San Martino tra gli ospedali top in Italia per la chirurgia oncologica

Classificati "livello molto alto" anche il Gaslini per gravidanze e parti, Villa Scassi e Galliera per l'ambito cardiocircolatorio.

