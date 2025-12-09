Affari Tuoi le concorrenti litigano e vengono beffate dal Dottore

9 dic 2025

La puntata del 9 dicembre di Affari Tuoi è stata caratterizzata da tensioni tra le concorrenti e momenti di suspense, con Stefano De Martino alla guida del programma. Lo show si è distinto per i dibattiti accesi e le dinamiche imprevedibili, regalando agli spettatori un episodio ricco di emozioni e colpi di scena.

Tensione e dibattiti: la puntata del 9 dicembre di Affari Tuoi è stata piuttosto movimentata, con Stefano De Martino a fare da padrone di casa ad uno show che porta ormai il suo marchio. Affari Tuoi, lo scontro fra Luisa e Giulia. A giocare al celebre game show è arrivata questa volta Luisa dalla Campania. La concorrente napoletana ha svelato a Stefano De Martino che fa la gioielliera e ha scelto di farsi accompagnare in questa avventura dalla figlia Giulia, che lavora e vive ormai da tempo in Portogallo. Le due donne hanno iniziato la partita con il pacco numero 2, eliminando in breve tempo le cifre basse da 10, 1, 50 e 100 euro. 🔗 Leggi su Dilei.it

