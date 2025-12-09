Affari Tuoi La Ruota e L’Eredità spremuti senza pietà | special in prime time

Gli italiani continuano a dimostrarsi irresistibilmente attratti dai game show. Titoli storici come La Ruota della Fortuna, Affari Tuoi e L’Eredità continuano a registrare ascolti elevatissimi, confermando il loro ruolo di pilastri delle reti Rai e Mediaset. Non sorprende, quindi, che i dirigenti delle due emittenti li sfruttino al massimo, puntando a ottenere il massimo ritorno possibile sia in termini di pubblico che di introiti pubblicitari. In un panorama televisivo dove i nuovi programmi faticano sempre più a conquistare l’attenzione, il format dei game show rappresenta una certezza da spremere fino all’ultima goccia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

