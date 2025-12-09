AFFARI TUOI LA RUOTA E L’EREDITÀ SPREMUTI COME LIMONI | SPECIALI PRIME TIME
Gli italiani sono pazzi dei game show. Gli ascolti della Ruota della Fortuna, Affari Tuoi e L’Eredità volano e i dirigenti Rai e Mediaset li spremono come limoni. Del resto sul piccolo schermo sono sempre meno i titoli che funzionano e così si sfrutta tutto fino all’osso e oltre, col rischio di sfibrare anzitempo non solo il format ma anche il più affezionato telespettatore ma si sa come funziona. La regola del tutto e subito domina. Il massimo ascolto e il massimo introito pubblicitario oggi, non domani o dopodomani. E così Rai1 e Canale 5 si affidano ai moschettieri dei game Gerry Scotti, Stefano De Martino e Marco Liorni. 🔗 Leggi su Bubinoblog
