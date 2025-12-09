Aegenas ' boccia' 10 strutture sanitarie del casertano | ecco le criticità nel dossier sulla qualità dell' assistenza
Ci sono i dati negativi ma spicca anche qualche eccellenza. In Campania, secondo il programma nazionale esiti 2025 di Agenas, sono 51 le strutture “rimandate”, di cui 10 nel casertano, sulla base della valutazione di criteri standard di qualità dell'assistenza. Un dato pesante, il più alto in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Il Pd Calabria commenta il nuovo report Agenas e parla di “bocciatura della Regione” su emergenza-urgenza, screening oncologici e servizi territoriali. Dai dem la richiesta di misure immediate su prevenzione, personale e riorganizzazione del sistema sanitari - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, report Agenas: la lista dei migliori ospedali d’Italia, due su 10 rimandati. Forte divario Nord-Sud - Sud, migliora il quadro generale ma restano criticità in diverse regioni ... Riporta ilfattoquotidiano.it
