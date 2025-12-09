Aegenas ' boccia' 10 strutture sanitarie del casertano | ecco le criticità nel dossier sulla qualità dell' assistenza

Ci sono i dati negativi ma spicca anche qualche eccellenza. In Campania, secondo il programma nazionale esiti 2025 di Agenas, sono 51 le strutture “rimandate”, di cui 10 nel casertano, sulla base della valutazione di criteri standard di qualità dell'assistenza. Un dato pesante, il più alto in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

