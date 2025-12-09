Adesso parlo io | evento dedicato alle storie di resilienza e trasformazione personale

BRINDISI - In programma per domani, mercoledì 10 dicembre, l’eventoAdesso parlo io! Storie di fragilità e di resilienza” che mira a celebrare la forza e la resilienza delle persone che hanno trasformato la propria fragilità in opportunità di crescita e di cambiamento. L’incontro si svolgerà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

