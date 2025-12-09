Addobbato con 300 metri di luminarie il maxi albero in piazza accende il Natale
Il maxi albero di Novafeltria, decorato con 300 metri di luminarie, rappresenta il cuore delle festività natalizie in città. Collocato accanto al cedro secolare davanti al municipio, accende l’atmosfera di festa e tradizione, attirando una folla di persone entusiasta di condividere l’incanto del Natale.
È il grande simbolo del Natale a Novafeltria. Il cedro secolare alle spalle del municipio, illuminato a festa davanti a una folla di persona. Ieri l’accensione di uno degli alberi di Natale più imponenti dell’Emilia Romagna con i suoi oltre 30 metri d’altezza, 300 metri di luminarie e 19 maxi sfere decorative. È il quarto anno che l’albero viene allestito. Ieri pomeriggio la festa che ha dato il via a Dolce Natale, il programma delle iniziative a Novafeltria. La cerimonia si è aperta alle 15 con l’arrivo di Babbo Natale e degli immancabili elfi, mentre tra il pubblico faceva capolino anche un Grinch più curioso che dispettoso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
