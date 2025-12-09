Addio donna favolosa Perdita enorme per l’Italia l’annuncio del marito

– “ Addio donna favolosa “, così si è aperto l’annuncio che ha segnato un profondo momento di lutto per la cultura italiana. Lunedì scorso, il marito Gianni Montieri ha comunicato attraverso Facebook la scomparsa di Anna Toscano, venuta a mancare all’età di 55 anni. Le parole di Montieri, cariche di amore e riconoscenza, hanno delineato il ritratto di una donna che ha saputo vivere ogni giorno con intensità e grazia. Nelle sue riflessioni si percepiscono la forza e la sensibilità di una coppia che, insieme alle due amate cagnoline Iole e Rosina, aveva costruito una dimensione domestica fatta di gesti semplici e profondi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

