Addio bilocale | Mamdani nella reggia

Laverita.info | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco eletto di New York lascia la periferia: dopo l’insediamento si trasferirà nella lussuosa residenza dei primi cittadini. «Ma resto il paladino degli ultimi». Gli americani, si sa, sono gente che va veloce. Sarà per questo che il sindaco eletto di New York City, Zohran Mamdani, sembra aver ripercorso la parabola grillina in una manciata di settimane: da Roberto Fico che si reca a Montecitorio in autobus ai weekend in barca, da Luigi Di Maio che abolisce la povertà agli agi dorati dell’alta diplomazia. 🔗 Leggi su Laverita.info

addio bilocale mamdani nella reggia

© Laverita.info - Addio bilocale: Mamdani nella reggia

Addio bidenismo, con Mamdani i dem abbracciano la disruption: arriva l’ora di AOC? - La vittoria di New York può archiviare gli errori del passato e imprimere al partito una svolta a sinistra. Secondo lettera43.it