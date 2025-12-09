La notizia della sua morte, sopraggiunta in modo inatteso a causa di un malore, ha suscitato un’ondata di cordoglio che ha coinvolto non solo il mondo del vino, ma anche quello accademico e culturale. Colleghi e amici hanno sottolineato la sua umanità, la capacità di trasmettere valori autentici e una visione lungimirante, elementi che lo hanno reso un vero punto di riferimento. Leggi anche: “Avete una sigaretta?”. Italia, ragazza accoltellata davanti a fidanzato e amici È morto Luigi Cataldi Madonna, addio al “professore” del vino abruzzese. Un evento improvviso ha colpito profondamente il settore vitivinicolo italiano: la scomparsa di Luigi Cataldi Madonna, avvenuta l’8 dicembre a Ofena (L’Aquila), ha lasciato sgomenti produttori, cultori del vino e comunità locali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Addio al big italiano, è successo all’improvviso: l’annuncio doloroso