Addio a Skye Gyngell la cuoca visionaria che ha reso poesia il cibo semplice

Gamberorosso.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Skye Gyngell, celebre chef australiana nota per il suo approccio stagionale e il movimento farm-to-plate, ci ha lasciato a Londra dopo aver combattuto un raro tumore. La sua cucina, simbolo di semplicità e poesia, ha influenzato generazioni di appassionati e chef, lasciando un'impronta indelebile nel mondo gastronomico.

La chef australiana, pioniera della stagionalità e il farm-to-plate, si è spenta a Londra, sconfitta da un raro tumore. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

