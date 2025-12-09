Addio a Skye Gyngell la cuoca visionaria che ha reso poesia il cibo semplice

Skye Gyngell, celebre chef australiana nota per il suo approccio stagionale e il movimento farm-to-plate, ci ha lasciato a Londra dopo aver combattuto un raro tumore. La sua cucina, simbolo di semplicità e poesia, ha influenzato generazioni di appassionati e chef, lasciando un'impronta indelebile nel mondo gastronomico.

La chef australiana, pioniera della stagionalità e il farm-to-plate, si è spenta a Londra, sconfitta da un raro tumore. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Addio a Skye Gyngell, la cuoca visionaria che ha reso poesia il cibo semplice - Dopo gli studi in Australia, affina il suo talento a Parigi, con uno spirito che non ha mai cercato la gloria fine a se ... Si legge su gamberorosso.it