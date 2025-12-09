addio a paolo castaldini figura storica della curia di bologna

Bologna, 9 dicembre 2025 – Bologna piange Paolo Castaldini, fugura storica della Curia, morto all’età di 84 anni per una severa polmonite virale. Castaldini gestiva da tanti anni il servizio d’ordine durante le cerimonie ecclesiali e tuttora si occupava delle gestione della processione al Santuario di San Luca. Aveva cominciato a collaborare con l’Arcidiocesi, da volontario, mentre lavorava in banca, fin dai tempi del cardinal Giacomo Lercaro, e non aveva più smesso. Nel 1997, in occasione del Congresso eucaristico, era stato creato il Centro servizi generali della Curia, il cui direttore era monsignor Ernesto Vecchi e il cui direttore operativo era appunto Castaldini, che ha poi gestito il Csg per tanti anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

