Addio a Francesca Canessa morta a 58 anni | il cordoglio dell' Us Livorno

Livornotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Livorno piange la scomparsa di Francesca Canessa, morta a 58 anni nella giornata di oggi, martedì 9 dicembre. Una perdita che tocca da vicino non solo tutte quelle persone che avevano avuto la fortuna di conoscerla ma anche il mondo amaranto, visto che Francesca era la moglie di Fabrizio. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

