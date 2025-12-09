Addio a Anna Toscano morta per turbo cancro a 55 anni la scrittrice poetessa e docente dell' università Ca' Foscari

Anna Toscano, scrittrice, poetessa e docente dell’Università Ca’ Foscari, è scomparsa a 55 anni dopo una lunga battaglia contro un aggressivo tumore. La sua perdita rappresenta un grande dolore per il mondo culturale veneziano e per chi l’ha conosciuta e stimata. La sua figura rimarrà viva attraverso le sue opere e il suo impegno.

Anna Toscano è morta a 55 anni dopo una lunga malattia: la scrittrice e docente di Ca’ Foscari lascia un vuoto profondo nella cultura veneziana e in chi l’ha amata. La donna è stata consumata in solo un anno da una "terribile malattia" Anna Toscano, celebre scrittrice, poetessa e docente dell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Anna Toscano, morta per "turbo cancro" a 55 anni la scrittrice, poetessa e docente dell'università Ca' Foscari

Addio ad Anna Zilio, maratoneta di 39 anni trovata senza vita in casa a Verona

Muore poco dopo la madre Anna Luisa. Addio al consigliere FdI Rambelli

Addio ad Anna Laura Braghetti, morta a 72 anni la carceriera delle Br nel sequestro Moro e proprietaria del covo di via Montalcini

Pescina dà l’addio ad Anna Maria, anima storica del ristorante “Valle del Giovenco” https://www.terremarsicane.it/pescina-da-laddio-ad-anna-maria-anima-storica-del-ristorante-valle-del-giovenco/ - facebook.com Vai su Facebook

Acqua Sant'Anna, è scomparso Alberto Bertone, il fondatore. Presidente e amministratore delegato, aveva 59 anni #ANSA Vai su X

Anna Toscano è morta: addio alla poetessa che amava Venezia - Scrittrice, fotografa, autrice per il teatro e docente a Ca’ Foscari, aveva 55 anni. Si legge su repubblica.it