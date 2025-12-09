Adani, ex difensore ed ora opinionista, si è espresso così sulla gestione degli allenatori da parte della Juventus negli ultimi anni. Il momento delicato della Juventus, culminato con la sconfitta di Napoli, accende il dibattito sulla gestione societaria degli ultimi anni. A guidare la riflessione critica è Lele Adani. Nel format Viva El Futbol, l’ex difensore ha analizzato la “giostra” degli allenatori che si sono alternati sulla panchina bianconera, lanciando una provocazione forte sulla continuità dei progetti tecnici e bocciando la gestione dell’ultimo big match. Il valzer degli allenatori: da Allegri a Spalletti, quanti errori?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adani punta il dito contro la Juventus per la gestione degli allenatori: «O sono tutti scarsi oppure non li mettiamo in condizione di lavorare bene». L’attacco al club bianconero!