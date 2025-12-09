Ad Aversa c' è il presepe per tutti | la cecità oltre ogni limite | FOTO

La magia del Natale si accende con una tappa speciale dedicata all’inclusione e alla creatività. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Caserta (UICI), insieme al maestro presepista non vedente Angelo Di Maio, inaugura il presepe che resterà esposto nella storica Parrocchia di San. 🔗 Leggi su Casertanews.it

