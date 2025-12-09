Ad Aversa c' è il presepe per tutti | la cecità oltre ogni limite | FOTO
La magia del Natale si accende con una tappa speciale dedicata all’inclusione e alla creatività. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Caserta (UICI), insieme al maestro presepista non vedente Angelo Di Maio, inaugura il presepe che resterà esposto nella storica Parrocchia di San. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Pastorale Sociale e del Lavoro - Aversa. DM Production · Christmas Is Coming. Seconda tappa del "Presepe in Stazione 2025" la benedizione della Natività alla stazione FS di Albanova #presepe #pastoralesocialeaversa #chiesadiaversa #natale #lavoro - facebook.com Vai su Facebook
"DAL BUON FORNAIO DI AVERSA FRANCESCO " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Natale: Aversa, in mattinata benedizione del Presepe presso la stazione ferroviaria - Nel giorno in cui inizia la novena di Natale, oggi, alle 13, verrà benedetto il Presepe allestito presso la stazione ferroviaria di Aversa. Come scrive agensir.it
