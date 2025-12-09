Actv cerca personale per i vaporetti

Veneziatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in corso un nuovo piano di reclutamento da parte di Actv: l'azienda ha aperto diverse selezioni rivolte a professionisti del settore marittimo, con l'intenzione di arruolare personale navigante da impiegare nel trasporto pubblico lagunare.A metà novembre sono stati pubblicati i bandi per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

actv cerca personale vaporettiActv, assunzioni: maxi bando per il nuovo personale per la navigazione. Entro domenica 14 le domande degli aspiranti marinai e comandanti - C'è tempo fino al 14 dicembre per partecipare ai bandi di Actv per preposti al comando, comandanti di coperta o direttori di macchina e motoristi navali per motonavi, ... ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Actv Cerca Personale Vaporetti