Actv cerca personale per i vaporetti

È in corso un nuovo piano di reclutamento da parte di Actv: l'azienda ha aperto diverse selezioni rivolte a professionisti del settore marittimo, con l'intenzione di arruolare personale navigante da impiegare nel trasporto pubblico lagunare.A metà novembre sono stati pubblicati i bandi per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it