acquisti natalizi non ci sono flessioni per le spese 211 euro

Le festività natalizie si avvicinano e le spese si attestano attorno ai 211 euro pro capite a Pistoia, senza segnare flessioni rispetto agli anni precedenti. In questo periodo, le famiglie si interrogano su quanto poter spendere per regali, pranzi e vacanze, scegliendo come destinare le proprie tredicesime in vista delle celebrazioni.

PISTOIA Quanto ci costa il Natale? Quanto possiamo permetterci di spendere per regali, pranzi e, magari, brevi vacanze? E in cosa privilegiamo spendere le nostre tredicesime in questi giorni di festa? Secondo l’Ufficio Studi di Confcommercio la spesa media pro capite dei pistoiesi, per questo Natale, sarà di 211 euro circa. Il dato si configura in leggero aumento rispetto ad un anno fa (210 euro) e conferma come questo periodo festivo non conosca flessioni. Tra le tendenze per i doni, – spiegano dall’associazione – accanto alle classiche strenne, si affacciano quest’anno con più forza gli “auto regali”, con le spese legate al benessere personale che vengono dichiarate in aumento. 🔗 Leggi su Lanazione.it