Acquisti il business viaggia sui social network

Lo shoptainment, un termine ormai diffuso nel mondo digitale, combina lo shopping online con l'intrattenimento, trasformando i social network in vere e proprie piattaforme di vendita e coinvolgimento. Questo fenomeno sta rivoluzionando il modo di acquistare, portando il commercio a un nuovo livello di interattività e divertimento.

Ha un nome preciso e all'estero, fra il popolo del web, è già una sorta di fenomeno. Si chiama shoptainment e sposa il concetto di shopping on line con quello di intrattenimento. "Una sorta di evoluzione dell'esperienza di acquisto offerta anche dai negozi tradizionali e qui trasposta nel mondo dei social network", precisa Leandro De Aguiar, italo-brasiliano, fondatore di ComCart Srl. La società, specializzata in vendita online e TikTok Shop Partner ufficiale, si appresta a sfidare il Guinness dei primati lanciando, il 13 dicembre, il " Live dei record ", una diretta web di 24 ore consecutive dedicata la presentazione di una serie di brand interessati a vendere attraverso la platea dei social.

