Acqua più cara confermati gli aumenti tariffari per l' anno nuovo
Si apre una nuova fase per il servizio idrico integrato veronese, tra conferme sulle tariffe e uno sguardo rivolto agli investimenti dei prossimi decenni. È quanto emerso dall'assemblea dei sindaci del Consiglio di Bacino dell’Ato Veronese, che ha approvato il bilancio all'unanimità e tracciato. 🔗 Leggi su Veronasera.it
