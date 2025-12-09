Acqua i consiglieri di opposizione al sindaco | Basta razionamento dica la verità sullo stato degli invasi

Palermotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"L’Amministrazione e Amap devono chiarire quali siano oggi le reali condizioni del sistema idrico, quali interventi siano effettivamente operativi e quali siano i tempi per vedere finalmente superato il piano di razionamento”. La richiesta arriva dall'opposizione attraverso un’interrogazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

acqua consiglieri opposizione sindacoAcqua, i consiglieri di opposizione al sindaco: "Basta razionamento, dica la verità sullo stato degli invasi" - 000 utenze sono coinvolte nelle turnazioni che provocano disagi pesanti per famiglie" ... Secondo palermotoday.it