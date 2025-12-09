Acqua di Nepi il sindaco Vita | Ripartita la produzione dopo il furto di rame

Viterbotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allarme rientra, i macchinari ripartono e, con essi, tira un sospiro di sollievo un intero indotto. L'Acqua di Nepi si lascia alle spalle giorni di tensione e incertezza, tornando alla piena operatività dopo il pesante raid notturno che aveva rischiato di mettere in ginocchio la produzione.A. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

