ACI Salerno successi al Napoli Racing Show
Tempo di lettura: 2 minuti Successi per Sabatino Di Mare in Ferrari GT Cup Challenge e per Marcello Bisogno nella sfida Peugeot 106: il club salernitano infiamma il weekend motoristico nel capoluogo campano Nel ponte dell’Immacolata, il Napoli Racing Show ha riportato il rombo dei motori in uno dei lungomare più suggestivi d’Italia, offrendo al pubblico una kermesse ricca di contenuti tecnici e di forte partecipazione. Tra i protagonisti più in vista si sono distinti i portacolori dell’Automobile Club Salerno, capaci di raccogliere risultati di rilievo in più categorie e di confermare la solidità del movimento motoristico provinciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
