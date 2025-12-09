Achille Lauro il tour negli stadi vedrà un’anteprima a Rimini i biglietti
Allo Stadio Romeo Neri di Rimini andrà in scena l’Anteprima di Comuni Immortali, il progetto live di Achille Lauro per il 2026. Il calendario di Achille Lauro si arricchisce di un nuovo, imperdibile appuntamento: il 7 giugno 2026 allo Stadio Romeo Neri di Rimini andrà in scena l’Anteprima di Comuni Immortali, il progetto live che il prossimo anno porterà per la prima volta l’artista allo Stadio Olimpico di Roma (10 giugno, già sold-out ) e allo Stadio San Siro di Milano (15 giugno, ultimi biglietti disponibili ). L’annuncio arriva a pochi mesi dal via del tour nei palazzetti che a marzo 2026 toccherà tutta Italia con 15 date da tempo sold-out. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”
Achille Lauro e Celeste Dalla Porta insieme alle sfilate di Milano, sono una coppia?
Achille Lauro, fuori i biglietti per il concerto evento a San Siro
Achille Lauro conferma una centralità che va oltre la musica: tv, grandi eventi istituzionali e mondanità culturale lo cercano sempre di più. La nuova eleganza british è un colpo riuscito - facebook.com Vai su Facebook
Dalla finale di X Factor a Milano Cortina. Bagno di folla incredibile al Colosseo di Roma per Achille Lauro versione tedoforo. Il cantautore italiano ha preso la fiamma olimpica accompagnato da migliaia di curiosi e appassionati che hanno cantato anche le Vai su X
