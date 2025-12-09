Achille Lauro il tour negli stadi vedrà un’anteprima a Rimini i biglietti

Spettacolo.eu | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allo Stadio Romeo Neri di Rimini andrà in scena l’Anteprima di Comuni Immortali, il progetto live di Achille Lauro per il 2026. Il calendario di Achille Lauro si arricchisce di un nuovo, imperdibile appuntamento: il 7 giugno 2026 allo Stadio Romeo Neri di Rimini andrà in scena l’Anteprima di Comuni Immortali, il progetto live che il prossimo anno porterà per la prima volta l’artista allo Stadio Olimpico di Roma (10 giugno, già sold-out ) e allo Stadio San Siro di Milano (15 giugno, ultimi biglietti disponibili ). L’annuncio arriva a pochi mesi dal via del tour nei palazzetti che a marzo 2026 toccherà tutta Italia con 15 date da tempo sold-out. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

achille lauro il tour negli stadi vedr224 un8217anteprima a rimini i biglietti

© Spettacolo.eu - Achille Lauro, il tour negli stadi vedrà un’anteprima a Rimini, i biglietti

Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”

Achille Lauro e Celeste Dalla Porta insieme alle sfilate di Milano, sono una coppia?

Achille Lauro, fuori i biglietti per il concerto evento a San Siro

achille lauro tour stadiACHILLE LAURO: nuovo concerto allo stadio di Rimini [Info e Biglietti] - Il calendario di Achille Lauro si arricchisce di un nuovo appuntamento: il 7 giugno 2026 allo Stadio Romeo Neri di Rimini andrà in scena l’Anteprima di “Comuni Immortali” ... Come scrive newsic.it