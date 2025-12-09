Achille Lauro arriva a Rimini | il 7 giugno anteprima di Comuni Immortali
Rimini, 9 novembre 2025 — Un altro traguardo da record per Achille Lauro: dopo i palazzetti sold-out di marzo e il tutto esaurito annunciato per lo Stadio Olimpico di Roma, l’artista romano - che in settimana ha portato la fiaccola Olimpica di Milano-Cortina a due passi dal Colosseo - porta il suo tour anche a Rimini. Il 7 giugno prossimo, lo stadio “Romeo Neri” ospiterà l’anteprima di “Comuni Immortali”, il progetto live che segnerà un nuovo capitolo nella carriera del cantante e performer, già simbolo di una musica capace di conquistare il pubblico di tutte le età. L’anteprima a Rimini allo stadio Romeo Neri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”
Achille Lauro e Celeste Dalla Porta insieme alle sfilate di Milano, sono una coppia?
Achille Lauro, fuori i biglietti per il concerto evento a San Siro
Achille Lauro conferma una centralità che va oltre la musica: tv, grandi eventi istituzionali e mondanità culturale lo cercano sempre di più. La nuova eleganza british è un colpo riuscito - facebook.com Vai su Facebook
Dalla finale di X Factor a Milano Cortina. Bagno di folla incredibile al Colosseo di Roma per Achille Lauro versione tedoforo. Il cantautore italiano ha preso la fiamma olimpica accompagnato da migliaia di curiosi e appassionati che hanno cantato anche le Vai su X
Achille Lauro arriva a Rimini: il 7 giugno anteprima di “Comuni Immortali” - Dopo i palazzetti e lo Stadio Olimpico, il tour dell’artista romano arriva allo Stadio Romeo Neri: una serata- Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Cosa farà la Regione Emilia-Romagna per i lavoratori di Woolrich ilrestodelcarlino.it
Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli: «Il compito di una società non è ... juventusnews24.com
Festeggiamenti Natalizi all’Hybrid Village! ilgiorno.it
Juventus: il ritorno di Bremer cambia tutto ilprimatonazionale.i
La Promessa Anticipazioni 10 dicembre 2025: Cruz si vendica di Leocadia e le mette Jana contro! comingsoon.it
5 idee outfit che risolvono il pranzo di Natale e risultano sempre elegantissimi iodonna.it