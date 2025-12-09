Achille Lauro arriva a Rimini | il 7 giugno anteprima di Comuni Immortali

Rimini, 9 novembre 2025 — Un altro traguardo da record per Achille Lauro: dopo i palazzetti sold-out di marzo e il tutto esaurito annunciato per lo Stadio Olimpico di Roma, l’artista romano - che in settimana ha portato la fiaccola Olimpica di Milano-Cortina a due passi dal Colosseo - porta il suo tour anche a Rimini. Il 7 giugno prossimo, lo stadio “Romeo Neri” ospiterà l’anteprima di “Comuni Immortali”, il progetto live che segnerà un nuovo capitolo nella carriera del cantante e performer, già simbolo di una musica capace di conquistare il pubblico di tutte le età. L’anteprima a Rimini allo stadio Romeo Neri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

