Acf l' Under 15 vince la Fase Regionale con due giornate di anticipo

Arezzo, 9 dicembre 2025 – L 'Under 15 vince la Fase Regionale con due giornate di anticipo. La Primavera subisce una battuta d'arresto a Torino PRIMAVERA: JUVENTUS – ACF AREZZO 6-0 Dopo la pausa di campionato, le cittine di Marco Merola tornano in campo per sfidare la capolista Juventus. Le amaranto partono con determinazione e si rendono subito pericolose con Placidi, ma Mallardi para senza difficoltà. Al 15’ arriva la prima occasione bianconera da calcio piazzato, neutralizzata ottimamente da Cardarelli. La Juventus sblocca il risultato al 40’, con la rete di Tosello sugli sviluppi di un calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

