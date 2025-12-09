Acea Energia-Plenitude faro Antitrust

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria riguardante l'acquisizione del 100% di Acea Energia da parte di Plenitude. La decisione si inserisce nel quadro delle verifiche sulle possibili implicazioni di mercato e sulla tutela della concorrenza nel settore energetico italiano.

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria sull'acquisizione del 100% del capitale di Acea Energia da parte di Plenitude. L'operazione, si legge nel bollettino dell'Autorità, appare "suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva, anche a causa della costituzione di una posizione dominante, nel mercato della vendita a dettaglio dell'energia elettrica ai clienti domestici, nel mercato della vendita al dettaglio di gas naturale ai piccoli clienti" e nel mercato infrastrutture ricarica elettrica pubbliche.

