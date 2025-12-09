Accusato di maltrattamenti alla ex ora vuole andare in comunità revocato il divieto di avvicinamento

LECCE - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce Stefano Sala ha revocato nei giorni scorsi il divieto di avvicinamento e di dimora nei confronti del 41enne residente in un comune del Leccese accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dell’ex compagna e dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it