Accusato di aver aggredito sette donne fugge dall' ospedale in cui era ricoverato

Era stato “tratto in arresto in flagranza per i reati di lesioni personali aggravate dall’odio etnico-razziale e resistenza e violenza a pubblico ufficiale” (come riportato in una nota diramata ieri 8 dicembre dalla questura di Prato) dopo aver aggredito sabato scorso con un coccio di bottiglia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it