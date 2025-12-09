Accordo su TEA a Bruxelles | Confai  passo avanti per un’agricoltura più sostenibile

“L’intesa raggiunta a Bruxelles nel trilogo delle istituzioni comunitarie rappresenta un passo significativo verso un quadro normativo europeo capace di accompagnare l’innovazione senza ostacolare il lavoro delle imprese agricole”, è quanto afferma Leonardo Bolis, presidente di Confai Lombardia e Confai Bergamo, aderenti a CAI Agromec. “Le nuove tecniche genomiche possono offrire strumenti utili per affrontare i cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza dei sistemi colturali, purché inserite in un processo di uso responsabile e orientato alla sostenibilità”. Le sigle TEA (Tecniche di Evoluzione Assistita) e NGT (New Genomic Techniques) indicano metodi moderni di miglioramento genetico che non introducono geni esterni, ma accelerano processi naturali di selezione già presenti in natura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it