Accolti all' aeroporto gli 8 bambini di Gerico ospiti di Pisa
Sono stati accolti nel primo pomeriggio all'aeroporto Galilei di Pisa dall'assessore del Comune di Pisa con delega ai gemellaggi, Riccardo Buscemi, i ragazzi di Gerico, ospiti del Comune, invitati a partecipare domani al Consiglio comunale dedicato alla Festa della Toscana. Le celebrazioni, a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
CATHERINE E WILLIAM! A nome di re Carlo III, il Presidente federale e la signora Büdenbender sono stati accolti dal Principe e dalla Principessa del Galles, oggi all’aeroporto di Heathrow a Londra. La coppia presidenziale è in visita di Stato in Inghilterra e si - facebook.com Vai su Facebook
L'inviato Usa Steve #Witkoff è arrivato a #Mosca ed è stato accolto all'aeroporto Vnukovo da Kirill Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti esteri e uno dei negoziatori di Mosca. Lo riferisce l'agenzia Tass. L'incontro con il presidente russo Vai su X
Roma, arrivati sette bambini da Gaza per cure mediche - All’aeroporto di Ciampino sono stati accolti dal ministro degli Esteri Antonio Tajani ... Si legge su tg24.sky.it
Juventus, Marchisio sui cambi di Spalletti “Yidliz non andava tolto” ilprimatonazionale.i
Mercoledì 10 dicembre, alla Camera, conferenza stampa “Prendersi cura oltre la clinica in HIV" ilgiornaleditalia.it
Cantiere ex cinema Eden e palazzo Massangioli: visite guidate il 12 dicembre ilgiornaleditalia.it
La stanza di Marvin, Leonardo DiCaprio ricorda Diane Keaton: "Aveva una risata contagiosa" comingsoon.it
"Rapporto contrattuale è finito". Lite in diretta tv tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: cosa è successo ilgiornale.it
Marcell Jacobs, Mei: “Stupito e preoccupato dalle sue parole” lapresse.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it
Mercoledì 10 dicembre, alla Camera, conferenza stampa “Prendersi cura oltre la clinica in HIV" ilgiornaleditalia.it
Cantiere ex cinema Eden e palazzo Massangioli: visite guidate il 12 dicembre ilgiornaleditalia.it
La stanza di Marvin, Leonardo DiCaprio ricorda Diane Keaton: "Aveva una risata contagiosa" comingsoon.it
"Rapporto contrattuale è finito". Lite in diretta tv tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: cosa è successo ilgiornale.it
Marcell Jacobs, Mei: “Stupito e preoccupato dalle sue parole” lapresse.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it