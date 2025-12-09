Accolti all' aeroporto gli 8 bambini di Gerico ospiti di Pisa

Otto bambini di Gerico sono stati accolti all'aeroporto di Pisa, arrivando come ospiti del Comune. L'accoglienza è avvenuta nel primo pomeriggio presso l'aeroporto Galilei, con la presenza dell'assessore Riccardo Buscemi. I ragazzi parteciperanno domani al Consiglio comunale dedicato alla Festa della Toscana, rafforzando i legami di gemellaggio tra le due comunità.

