Accesi e soli cosa comunicano gli adolescenti? Le dirette social come riflesso di un bisogno invisibile
di Marzio Di Mezza Negli ultimi anni le dirette sui social — non solo su TikTok — sono entrate massicciamente nella vita di molti giovani: un gesto quotidiano, un rito, un modo per “essere presenti”. Da un lato ci sono live di qualità — musica fatta da artisti capaci, artigiani che mostrano il loro lavoro, commercianti che presentano abiti o oggetti — dall’altro si affacciano dirette spesso lunghe, silenziose, “vuote”, in cui soprattutto giovanissime — ma anche ragazzi — restano davanti allo smartphone per ore, alla ricerca di un “mi piace”, un commento, un segno di attenzione. Secondo uno studio italiano pubblicato su Children su un campione di adolescenti tra gli 11 e i 18 anni, un uso problematico dei social media è associato a un rischio maggiore di difficoltà socio-emotive: “adolescenti con disturbi psichiatrici appaiono più vulnerabili all’uso problematico dei social media e tendono a mostrare capacità empatiche inferiori e maggiore distress personale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
