Accadde oggi | 9 dicembre Carlo e Diana annunciano la separazione

Il 9 dicembre 1992, il primo ministro britannico John Major annunciò la separazione ufficiale tra Carlo e Diana, una notizia che colpì l'intera nazione. Nonostante fosse nota a pochi, questa decisione segnò un momento cruciale nella storia della famiglia reale, suscitando reazioni e riflessioni sulle dinamiche all’interno dei Windsor.

A eccezione di William e Harry, chiunque sapeva che tra Carlo e Diana le cose non funzionavano più da tempo Il 9 dicembre 1992 l'allora primo ministro John Major annunciò la separazione della tanto amata coppia reale, Carlo d'Inghilterra e la Principessa .

