Abusi in corsia sulle studentesse Medico a processo a Genova dopo 4 denunce
I fatti a Rapallo, fra sale operatorie e ambulatori. Le vittime sono tirocinanti in fisioterapia e scienze infermieristiche. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
