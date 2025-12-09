Abusi e molestie sessuali su due studentesse il tribunale del lavoro condanna il regista e un teatro di Parma | Avevamo la consapevolezza che tutti sapessero ed era questo a renderci silenziose

Vanityfair.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un caso di abusi e molestie sessuali su due studentesse a Parma ha portato alla condanna di un regista e di un teatro locale da parte del tribunale del lavoro. La sentenza evidenzia come la consapevolezza diffusa abbia contribuito a mantenere il silenzio delle vittime, sottolineando l'importanza di responsabilizzare chi è a conoscenza e non interviene.

Differenza Donna: «Una sentenza storica che sancisce la responsabilità di chi sa e fa finta di nulla». Altre le testimonianze contro il regista. Il Cda della Fondazione Teatro Due ha annunciato ricorso, sostenendo di essere stata la prima a sporgere denuncia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

abusi e molestie sessuali su due studentesse il tribunale del lavoro condanna il regista e un teatro di parma avevamo la consapevolezza che tutti sapessero ed era questo a renderci silenziose

© Vanityfair.it - Abusi e molestie sessuali su due studentesse, il tribunale del lavoro condanna il regista e un teatro di Parma: «Avevamo la consapevolezza che tutti sapessero ed era questo a renderci silenziose»

Altre letture consigliate

abusi molestie sessuali due"Sono potente, non ti farò lavorare mai più": il ricatto sessuale dietro le molestie alle attrici - La Fondazione Teatro Due, condannata a risarcire le vittime degli abusi del regista, farà appello. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Abusi Molestie Sessuali Due