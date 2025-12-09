Abusi e molestie sessuali su due studentesse il tribunale del lavoro condanna il regista e un teatro di Parma | Avevamo la consapevolezza che tutti sapessero ed era questo a renderci silenziose

Un caso di abusi e molestie sessuali su due studentesse a Parma ha portato alla condanna di un regista e di un teatro locale da parte del tribunale del lavoro. La sentenza evidenzia come la consapevolezza diffusa abbia contribuito a mantenere il silenzio delle vittime, sottolineando l'importanza di responsabilizzare chi è a conoscenza e non interviene.

Differenza Donna: «Una sentenza storica che sancisce la responsabilità di chi sa e fa finta di nulla». Altre le testimonianze contro il regista. Il Cda della Fondazione Teatro Due ha annunciato ricorso, sostenendo di essere stata la prima a sporgere denuncia.

