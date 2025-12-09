Abbiamo incontrato i giudici di MasterChef | Nuove prove e un 90enne tra i concorrenti

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove prove, una green mystery box contro gli sprechi, trasferte in Italia e all'estero ma anche un concorrente di oltre novant'anni. Sono tantissime le novità della quindicesima edizione di MasterChef, che torna su Sky Uno e in streaming NOW l'11 dicembre. “MasterChef è entrato nel vivo. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

“Cose nostre”, la trasmissione di Rai 1, racconta le storie di donne e uomini protagonisti di mafia o vittime della criminalità e dei conflitti sociali. In occasione dei 10 anni del programma, abbiamo incontrato Emilia Brandi, la giornalista che lo ha ideato e lo conduce

Juventus Next Gen, Palladini dopo la vittoria della Sambenedettese: «Abbiamo incontrato una squadra forte in tutto, abbiamo meritato e siamo stati bravi a non abbatterci per gli episodi»

“Ho promesso mari e monti, ma abbiamo incontrato squadre che stanno in alto”: Pioli sulla crisi senza fine della Fiorentina

abbiamo incontrato giudici masterchefMasterChef 15 , parlano i giudici: «Sarà un'edizione molto più serena rispetto alle precedenti. La cucina italiana patrimonio Unesco? Dovremmo essere più bravi a raccontarci» - Il cooking show più famoso della tv torna l'11 dicembre in prima serata su Sky. Da vanityfair.it