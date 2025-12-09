Abbagliato dal sole si ribalta con l’auto e finisce in ospedale

Un incidente in via Togliatti ha visto un'auto ribaltarsi a causa dell'abbagliamento solare, portando il conducente in ospedale. Pochi ore dopo, nel quartiere del Piano, si è verificato un altro incidente coinvolgendo due vetture. Questi episodi evidenziano le criticità legate alla sicurezza stradale in condizioni di scarsa visibilità.

. E’ successo in via Togliatti. Dopo poche ore un altro incidente con due vetture coinvolte, nel quartiere del Piano. Entrambi i sinistri stradali si sono verificati ieri e hanno visto intervenire la Croce Rossa. Il primo è successo nel quartiere del Q3, attorno alle 10. Una Fiat Panda, guidata da un anconetano di 35 anni, stata percorrendo via Togliatti quando il conducente è stato accecato da un raggio di sole. L’abbaglio gli ha fatto perdere la vista per pochi secondi e ha perso quindi il controllo del veicolo che sbandando si è ribaltato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it