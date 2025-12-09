AbbaDream sul palco di Senigallia | alla ' Fenice' il tributo a uno dei gruppi più iconici della storia della musica
SENIGALLIA - ABBAdream, lo spettacolo imperdibile che farà rivivere le emozioni indimenticabili della band svedese più iconica di tutti i tempi, andrà in scena domani, mercoledì 10 dicembre alle 21, sul palco del Teatro La Fenice di Senigallia. Organizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
