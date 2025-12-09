A Verona la tassa sugli innamorati crea caos Chi vuole vedere e toccare Giulietta deve pagare ma il centro è diventato un incubo
Ci sono cambiamenti in Via Cappello 23, Verona. Ovvero in quella casa che, da 120 anni il municipio colloca come la Casa di Giulietta. Il cortile e il balcone simbolo dell’overtourism, diventato la quarta metà più ambita della città da qualche tempo non è più accessibile a tutti come è sempre stato. Per toccare i seni in bronzo della statua di Giulietta, come simbolo di buon auspicio per l’amore promesso, si paga. Ma il prezzo, 12 euro, comprendente il tour del cortile. il balcone e la visita al museo sta creando non pochi problemi. Il caos dopo la Giulietta a pagamento. Ne parla oggi Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online
Verona, Giulietta e la tassa sugli innamorati: ressa davanti alla casa per il cortile a pagamento
L’accesso al Balcone di Romeo & Giulietta a Pagamento !! Fino al 6 gennaio la visita del Cortile e del famoso Balcone degli innamorati costerà 12€ (24€ a coppia) , una sorta di …tassa sugli innamorati !!#radiohitalia.#romeo&giulietta.#verona - facebook.com Vai su Facebook
Verona, Giulietta e la tassa sugli innamorati: ressa davanti alla casa per il cortile a pagamento Vai su X
A Verona la tassa sugli innamorati crea caos. Chi vuole vedere (e toccare) Giulietta deve pagare, ma il centro è diventato un incubo - Ovvero in quella casa che, da 120 anni il municipio colloca come la Casa di Giulietta. Si legge su msn.com
