A Verona la tassa sugli innamorati crea caos Chi vuole vedere e toccare Giulietta deve pagare ma il centro è diventato un incubo

Open.online | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono cambiamenti in Via Cappello 23, Verona. Ovvero in quella casa che, da 120 anni il municipio colloca come la Casa di Giulietta. Il cortile e il balcone simbolo dell’overtourism, diventato la quarta metà più ambita della città da qualche tempo non è più accessibile a tutti come è sempre stato. Per toccare i seni in bronzo della statua di Giulietta, come simbolo di buon auspicio per l’amore promesso, si paga. Ma il prezzo, 12 euro, comprendente il tour del cortile. il balcone e la visita al museo sta creando non pochi problemi. Il caos dopo la Giulietta a pagamento. Ne parla oggi Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online

