A Verona introdotto il ticket per il Balcone di Giulietta
Nemmeno l'amore è gratis. Per salire sul balcone di Giulietta, accarezzare la statua della giovane amata da Romeo, adesso c’è una tassa da pagare: 12 euro, così hanno deciso a Verona, trasformando il romantico edificio, nel cuore cittadino, in una specie di fortezza, a numero chiuso. L'introduzione della cosiddetta "tassa sull'amore" sarà attiva, come sperimentazione, fino al prossimo 6 gennaio, per l'accesso al cortile e al balcone. Tutti in fila allora, per vivere da vicino, 5 secoli dopo, il mito degli sfortunati amanti, famosi nel mondo grazie al capolavoro di Shakespeare. Meta comunque irrinunciabile per una folla di turisti, a caccia di una fotografia, un dolce ricordo da portare a casa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Il Mercato Coperto di Campagna Amica di Verona, in Via Macello 5, celebra l'arrivo della nuova produzione con la "Festa dell'Olio", un evento in programma sabato 29 e domenica 30 novembre. L'iniziativa, volta a promuovere e valorizzare l'olio extra vergine - facebook.com Vai su Facebook
La Casa di Giulietta a Verona diventa a pagamento: quanto costa il biglietto per il famoso Balcone - Per contenere l'afflusso di turisti nel periodo natalizio, il Comune ha deciso di introdurre un ticket, che sostituisce il vecchio accesso libero al cortile ... Si legge su fanpage.it
