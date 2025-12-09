Nemmeno l'amore è gratis. Per salire sul balcone di Giulietta, accarezzare la statua della giovane amata da Romeo, adesso c’è una tassa da pagare: 12 euro, così hanno deciso a Verona, trasformando il romantico edificio, nel cuore cittadino, in una specie di fortezza, a numero chiuso. L'introduzione della cosiddetta "tassa sull'amore" sarà attiva, come sperimentazione, fino al prossimo 6 gennaio, per l'accesso al cortile e al balcone. Tutti in fila allora, per vivere da vicino, 5 secoli dopo, il mito degli sfortunati amanti, famosi nel mondo grazie al capolavoro di Shakespeare. Meta comunque irrinunciabile per una folla di turisti, a caccia di una fotografia, un dolce ricordo da portare a casa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - A Verona introdotto il ticket per il Balcone di Giulietta