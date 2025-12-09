A Vallo della Lucania la Terza edizione del premio Aniello De Vita

Cilentoreporter.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 dicembre 2025 a Vallo della Lucania (Sa), presso il Teatro “Leo De Berardinis” con inizio alle ore 18.30, andrà in scenala III edizione del “Premio Aniello De Vita”, il concorso nazionale che celebra la memoria di Aniello De Vita L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

a vallo della lucania la terza edizione del premio aniello de vita

© Cilentoreporter.it - A Vallo della Lucania, la Terza edizione del premio “Aniello De Vita”

Vallo della Lucania (SA), Gestione dei Corpi Idrici Superficiali nelle Aree Parco: un Simposio per la ricerca e innovazione al servizio del futuro e della sicurezza

Tentato furto in un negozio a Vallo della Lucania: banditi in fuga

Una 17enne scompare da casa, ultimo avvistamento a Vallo della Lucania

vallo lucania terza edizioneVallo della Lucania: torna il Premio Aniello De Vita - Un evento per celebrare la memoria di Aniello De Vita e la canzone cilentana ... Riporta infocilento.it