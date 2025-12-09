A Trescore l’ultimo saluto al professor Cammarota | Un visionario
A Trescore si sono svolti i funerali del professor Cammarota, figura stimata nel mondo sanitario bergamasco e riconosciuto come un vero visionario. La comunità locale e i colleghi hanno reso omaggio a un uomo che ha lasciato un'impronta significativa nel suo campo, ricordando con affetto e gratitudine la sua lunga carriera e il suo contributo alla comunità.
IL FUNERALE. La comunità di Trescore e il mondo sanitario bergamasco hanno dato l’addio al professore scomparso il 6 dicembre a 87 anni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
