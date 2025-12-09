A tre anni diventa il più giovane scacchista al mondo | il record del piccolo Kushwaha

Si chiama Sarwagya Singh Kushwaha, ha tre anni e poco più di sette mesi, e da oggi è ufficialmente il più giovane scacchista riconosciuto dalla Federazione internazionale degli scacchi (FIDE). Il piccolo, originario dello Stato indiano del Madhya Pradesh, ha battuto un record già detenuto da un altro bambino indiano, Anish Sarkar, superandolo per un mese esatto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it