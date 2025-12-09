A Scarperia la mostra Nicola Lisi Parole e visioni del ' 900
In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Nicola Lisi, il Comune di Scarperia e San Piero inaugura il 13 dicembre 2025 la mostra “Nicola Lisi. Parole e visioni del Novecento”, un percorso espositivo dedicato alla figura e all’opera dello scrittore mugellano. L’esposizione sarà. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Scarperia, allo Spazio Brizzolari la mostra “1786… di qualsivoglia delitto”
Al Palazzo dei Vicari la mostra, organizzata dall pro loco di Scarperia con il "Museo Novecento di Firenze" e il patrocinio del Gabinetto Scientifico-Letterario G.P. Vieusseux, presenterà una selezione di materiali librari e due significativi ritratti dell'autore - facebook.com Vai su Facebook
Nicola Lisi, parole e visioni del Novecento in mostra al palazzo dei Vicari - Il progetto espositivo si sviluppa attorno ai materiali librari provenienti dal Fondo Lisi, conservato dal Comune ... Lo riporta msn.com
