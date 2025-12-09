A Scarperia la mostra Nicola Lisi Parole e visioni del ' 900

Firenzetoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Nicola Lisi, il Comune di Scarperia e San Piero inaugura il 13 dicembre 2025 la mostra “Nicola Lisi. Parole e visioni del Novecento”, un percorso espositivo dedicato alla figura e all’opera dello scrittore mugellano. L’esposizione sarà. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Scarperia, allo Spazio Brizzolari la mostra “1786… di qualsivoglia delitto”

Nicola Lisi, parole e visioni del Novecento in mostra al palazzo dei Vicari - Il progetto espositivo si sviluppa attorno ai materiali librari provenienti dal Fondo Lisi, conservato dal Comune ... Lo riporta msn.com