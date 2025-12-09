A San Miniato assegnate le benemerenze sportive del Coni | i nomi dei premiati
Si è svolta sabato 6 dicembre, per la prima volta a San Miniato presso Palazzo Grifoni, la cerimonia per la consegna delle benemerenze al merito sportivo del CONI e la consegna dei premi ANSMES ad atleti, dirigenti tecnici e società sportive.Ad organizzare la giornata sono stati il CONI Toscana e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
