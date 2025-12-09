A Roma è in corso uno sciopero di 24 ore di Atac

Martedì 9 dicembre, la rete di trasporto pubblico di Roma gestita da Atac sarà interrottamente ferma per 24 ore a causa di uno sciopero proclamato dal sindacato Sul. La misura influenzerà i servizi di autobus, tram e metropolitane, causando possibili disagi ai pendolari e agli utenti della città.

Martedì 9 dicembre la rete Atac di Roma è interessata da uno sciopero di 24 ore proclamato dal sindacato Sul. L’agitazione riguarda esclusivamente bus, tram, filobus, metro e la ferro-tranvia Termini–Centocelle gestiti da Atac, mentre restano regolari le linee di Cotral, Trenitalia e i collegamenti effettuati da operatori privati in subaffidamento. Il servizio sarà garantito nelle fasce protette, dall’inizio del servizio fino alle 8:29 e dalle 17 alle 19:59, con possibili stop nelle altre ore della giornata. Sciopero Atac a Roma: orari, servizi garantiti e linee escluse. Lo sciopero è iniziato a mezzanotte e ha già coinvolto le linee notturne. 🔗 Leggi su Lettera43.it